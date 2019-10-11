Park etme kavgası: Biri bebek 4 yaralı

Kavgayla ilgili çalışma başlatan polis, Erdoğan K'yi gözaltına aldı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet ve Canan Bayduncu, Yaşar Demirel ile 1 yaşındaki A.B, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi Küme Evler mevkisinde iki aile arasında at arabasını park etme yüzünden tartışma çıktı.

Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde iki aile arasında at arabasını park etme nedeniyle çıkan silahlı kavgada biri bebek 4 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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