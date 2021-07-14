Park etmek isterken kontrolden çıkan otomobil, faciaya neden oluyordu - Son Dakika

Park etmek isterken kontrolden çıkan otomobil, faciaya neden oluyordu

Kontrolden çıkan araç 3 araca çarptı, araçlardan birisi takla attı

ANTALYA - Antalya'da sürücüsünün park etmek isterken kontrolünden çıkan otomobil, 3 otomobile çarptıktan sonra durabildi. Kazada araçlardan birisi takla attıktan sonra yeniden 4 tekeri üzerinde durdu. Acil servis önünde bulunan cadde üzerinde gerçekleşen kazada, caddede kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Olay, Muratpaşa İlçesi Kazım Karabekir Caddesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Coşkun'un park etmek istediği 07 HC 245 plakalı Mitsubishi marka otomobil, bir anda sürücüsünün kontrolden çıktı. Kontrolden çıkarak demir çitleri deviren araç, cadde üzerinde park halinde bulunan 3 araca çarptı. Çarpmanın şiddeti ile araçlardan birisi takla atarak 4 tekeri üzerine geldi. Coşkun kazayı ufak sıyrıklar ile atlattı. Park halindeki araçlarda ve caddede kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti.

İhbar üzerine olay yerine gelen trafik polisleri, çarpan aracın sürücüsüne alkol testi yaptı. Yapılan teste alkollü olmadığı görüldü. Kazaya karışan araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Takla atan araç ise çekici ile olay yerinde kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"Araç durmadı"

Kazaya karışan aracın sürücüsü Hüseyin Coşkun, "Ben otoparka duracaktım. Araç durmadı, aşağı düştü. Park halindeki arabalara vurdum. Araç durmadı. Aracı 2 yıl önce almıştım" dedi.

Kazada takla atan aracın sahibinin oğlu Yekta Koç ise, "Önce ona sonra buna vuruyor. Park halindeki arabaları biçiyor. Freni tutmadığı iddia ediliyor. Bu araçlar pak halindeydi. Durduk yere masraf çıktı. Araç babamındı. Şiddetli vurunca takla atmış" dedi.