Park etmeye çalışan tırın üzerine ağaç devrildi - Son Dakika
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Park etmeye çalışan tırın üzerine ağaç devrildi

10.05.2022 23:07
Park etmeye çalışan tırın üzerine ağaç devrildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sürücüsünün yol kenarına park etmeye çalıştığı tır, kaldırımda bulunan ağacın dallarına takılmasıyla birlikte, ağaç tırın üzerine devrildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sürücüsünün yol kenarına park etmeye çalıştığı tır, kaldırımda bulunan ağacın dallarına takılmasıyla birlikte, ağaç tırın üzerine devrildi.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi Ethem Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Kır idaresindeki 33 SA 139 plakalı Volvo marka tır, sürücüsünün yol kenarına park etmeye çalıştığı esnada kaldırımda bulunan ağacın dallarına takıldı. Bunun üzerine ağaç, kökünden sökülerek tırın üzerine devrildi. Ağacın tırın üzerine devrildiğini fark eden sürücü Muharrem Kır, aracından inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından merdivenli aracın sepetine çıkan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tırın üzerine düşen ağacın dallarını kesmek için çalışma başlattı. Üst taraftan dalları kesen ekipler, daha sonra ağacı bağlayarak tırı altından kurtardı. Ardından güvenli bir şekilde kaldırıma indirilen ağaç, ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

"Ağaç olduğu gibi aracımın üzerine devrildi"

Kardeşini ziyaret etmek için Darıca'ya geldiğini söyleyen tır şoförü Muharrem Kır, "Kenara doğru yanaşayım diye düşümdüm. Biraz geri aldım aracı, ağaç olduğu gibi aracımın üzerine devrildi. Ben aracın içindeydim. Kafamı kaldırınca ağacın çıkıntısını gördüm. Çıkıntıyı görünce az geriye alayım dedim. Komple devrildi. İnsanların üzerine devrilseydi insanları öldürebilirdi. Anında itfaiyeyi aradım. Polisler geldi, zabıtalar geldi. Çok şükür bende bir şey yok, iyiyim. Allah beterinden korusun" dedi. - KOCAELİ

Park etmeye çalışan tırın üzerine ağaç devrildi
Park etmeye çalışan tırın üzerine ağaç devrildi
Park etmeye çalışan tırın üzerine ağaç devrildi
Park etmeye çalışan tırın üzerine ağaç devrildi
Park etmeye çalışan tırın üzerine ağaç devrildi
Park etmeye çalışan tırın üzerine ağaç devrildi
Park etmeye çalışan tırın üzerine ağaç devrildi
Park etmeye çalışan tırın üzerine ağaç devrildi
Park etmeye çalışan tırın üzerine ağaç devrildi
Park etmeye çalışan tırın üzerine ağaç devrildi
Park etmeye çalışan tırın üzerine ağaç devrildi

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112 Acil Çağrı, Kocaeli, Volvo, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park etmeye çalışan tırın üzerine ağaç devrildi - Son Dakika


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