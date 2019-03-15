Son Dakika Haberleri: Park Etmeye Çalıştığı Aracıyla Bahçeye Uçtu, Eve Gidip Eşini Çağırdı

Park Etmeye Çalıştığı Aracıyla Bahçeye Uçtu, Eve Gidip Eşini Çağırdı

1 saat önce

Sivas'ta sürücüsünün rampada park etmeye çalıştığı hafif ticari araç evin bahçesine uçtu.

Park Etmeye Çalıştığı Aracıyla Bahçeye Uçtu, Eve Gidip Eşini Çağırdı, System.String[]
Sivas'ta sürücüsünün rampada park etmeye çalıştığı hafif ticari araç evin bahçesine uçtu. Kaza sonrası kadın sürücü eve gidip eşini çağırdı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Huzur Mahallesi 6'ncı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kadın sürücü eşine ait olan 58 TN 748 plakalı hafif ticari aracın evinin önüne park edeceği sırada kontrolünü kaybedince araçla birlikte rampa aşağı geri geri gelerek Hasan Aslan'a (80) ait olan evin bahçesine uçtu. Kazanın ardından araçtan çıkarak kaza yerini terk eden sürücü eve giderek durumu eşine haber verdi. Olay yerine gelen araç sahibi durum karşısında şaşkınlığını gizleyemezken evinin bahçesine araç düşen Hasan Aslan duruma tepki gösterdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından evin bahçesine uçan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:16 Kaynak: İHA

Hasan Aslan, Sivas, 3. Sayfa
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