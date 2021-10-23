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Park ettiği otomobilin üzerine binanın bahçe duvarı yıkıldı - Son Dakika

Park ettiği otomobilin üzerine binanın bahçe duvarı yıkıldı

23.10.2021 10:07
Park ettiği otomobilin üzerine binanın bahçe duvarı yıkıldı

Sivas'ta 4 katlı bir evin bahçe duvarı park halinde duran bir otomobilin üzerine düşerek maddi hasar yarattı.

Ece Mahallesi 4. Sokakta meydana gelen olayda Niyazi P. ait park halindeki Honda marka otomobilin üzerine 4 katlı bir binanın bahçe duvarı yıkıldı. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken araç sahibi Niyazi P. beklenmedik bir çok yaşadı. Otomobilini o halde gören Niyazi P. polis ekiplerine haber verdi. Ekipler gerekli çalışmaları tamamlayarak inceleme başlattı.

"YİNE DE TEHLİKE GEÇMİŞ DEĞİL"

Mahalle sakinlerinden Ahmet Koşaroğlu "Gece düştüğünü zannediyorum, çünkü sabah kalktığımızda aracın üzerinde duvar kalıntılar vardı. Daha önceden burada metruk bir bina vardı. O bina yıkılınca bu duvarlar kaldı. Muhtemelen gece bir yer hareketi olmuş olabilir diye düşünüyorum ama emin değilim. Daha önce bildirildiğini sanmıyorum ama bir endişe vardı. Burada çocuklar oyun oynuyorlar ve ben özellikle buradaki duvardan daha çok korkuyordum. Yine de tehlike geçmiş değil. Diğer tarafta kerpiç duvar kalıntıları var, orası da tehlikeli. Can kaybı olmaması iyi bir şey ama olmayacak diye bir şey yok çünkü bu duvarlar hala oynar durumda her an yıkıla bilir" dedi.

İşte olay yerinden kareler;

Uyandı, hayatının şokunu yaşadı! Park ettiği otomobilin üzerine binanın bahçe duvarı yıkıldı
Uyandı, hayatının şokunu yaşadı! Park ettiği otomobilin üzerine binanın bahçe duvarı yıkıldı
Uyandı, hayatının şokunu yaşadı! Park ettiği otomobilin üzerine binanın bahçe duvarı yıkıldı
Uyandı, hayatının şokunu yaşadı! Park ettiği otomobilin üzerine binanın bahçe duvarı yıkıldı
Park ettiği otomobilin üzerine binanın bahçe duvarı yıkıldı

Tragger, Honda, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park ettiği otomobilin üzerine binanın bahçe duvarı yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park ettiği otomobilin üzerine binanın bahçe duvarı yıkıldı - Son Dakika
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