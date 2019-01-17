Park Girişinde Durdurulan Araçtan Uyuşturucu Çıktı

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Buzlanan Yoldaki Trafik Kazası Faciayla Sonuçlandı! Uzman Çavuş ve Ailesi Hayatını Kaybetti

Ankara'daki Mobilyacılar Sitesinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var