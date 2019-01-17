Son Dakika Haberleri: Park Girişinde Durdurulan Araçtan Uyuşturucu Çıktı

Park Girişinde Durdurulan Araçtan Uyuşturucu Çıktı

1 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin yaptıkları denetimlerde park girişinde şüphe üzerinde durdurulan araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Park Girişinde Durdurulan Araçtan Uyuşturucu Çıktı, System.String[]
AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin yaptıkları denetimlerde park girişinde şüphe üzerinde durdurulan araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince yapılan çalışmalarda, Çamlık Mahallesi Yunuslu Park girişinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde yapılan aramada iki parça halinde 0.87 ve 0.20 gram olmak üzere toplamda 1.07 gram metafetamin maddesi ele geçirildi. Araçta yakalanarak gözaltına alınan K.K. ve A.P. isimli şahıslar hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan işlem yapıldı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:28 Kaynak: İHA

Aydın, Araç, Didim, 3. Sayfa
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