Park Halinde Alev Alan Araç Hurdaya Döndü
44 dakika önce
Park halinde alev alan araç hurdaya döndüTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir vatandaş, çapa kazmak için gittiği tarla kenarında park ettiği otomobili yanarak, hurdaya döndü.
Park halinde alev alan araç hurdaya döndü
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde bir vatandaş, çapa kazmak için gittiği tarla kenarında park ettiği otomobili yanarak, hurdaya döndü.
Edinilen bilgiye göre, Habil Kavalcı ve ailesi, İshakça Mahallesi yolu üzerindeki tarlasına çapa kazmaya gitti. Park halinde bırakılan 59 LT 631 plakalı otomobil, yaklaşık yarım saat sonra alev alev yanmaya başladı.
Aracının yandığını gören sahibi, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Alev alev yanan araç, hurdaya döndü. Olayın ardından işine devam eden Habil Kavalcı, "Elimizden bir şey gelmez, canımız sağ olsun" diyerek ailesini teselli etti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:40 Kaynak: İHA
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