Park halinde alev alan otomobil hurdaya döndü - Son Dakika

Park halinde alev alan otomobil hurdaya döndü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde park halindeki otomobil bir anda alev alev yandı. Otomobilde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1603 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin Koçyiğit'e ait 34 YLP 41 plakalı Volkswagen marka otomobil, park halindeyken yanmaya başladı. Alevleri gören komşularının haber vermesi üzerine koşarak otomobilin başına gelen aile, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Yangının büyüdüğünü görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Otomobilin iç kısmının büyük oranda kullanılamaz hale geldiği yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.