Park halinde alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

KOCAELİ'nin Derince ilçesindeki sitenin bahçesinde, park halinde bulunan otomobil bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz duruma geldi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Derince Çınarlı Mahallesi Taşköprü Yolu Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi. 2 gündür park halinde olan otomobil, bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı. Yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.