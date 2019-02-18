Son Dakika Haberleri: Park Halinde Alev Alan Otomobil Yandı

Park Halinde Alev Alan Otomobil Yandı

23 dakika önce

ÇORUM'da park halindeyken motor bölümünden alev alan otomobil, yanarak kulanılamaz hale geldi.

Park Halinde Alev Alan Otomobil Yandı, System.String[]
ÇORUM'da park halindeyken motor bölümünden alev alan otomobil, yanarak kulanılamaz hale geldi. 

Olay, sabah saatlerinde İpekevler mevkiinde meydana geldi. İsmail Olukçu'ya ait 19 AS 500 plakalı park halindeki otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede otomobili sararken, çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında, araç kullanılamaz hale geldi.   

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:41 Kaynak: DHA

Sabah, Çorum, Güncel
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