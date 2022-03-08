Park halinde alevlere dönen otomobil kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Park halinde alevlere dönen otomobil kullanılmaz hale geldi

08.03.2022 13:41
Park halinde alevlere dönen otomobil kullanılmaz hale geldi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde park halindeyken alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale gelirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde park halindeyken alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale gelirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminalinde park halindeki 67 ES 925 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında otomobilde büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Park halinde alevlere dönen otomobil kullanılmaz hale geldi
Park halinde alevlere dönen otomobil kullanılmaz hale geldi
Park halinde alevlere dönen otomobil kullanılmaz hale geldi

YORUMLAR
500
Son dakika... 11 öğrencinin kaldığı tesiste gece vakti korkutan yangın Son dakika... 11 öğrencinin kaldığı tesiste gece vakti korkutan yangın

Kastamonu, Otomobil, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halinde alevlere dönen otomobil kullanılmaz hale geldi - Son Dakika


Son Dakika
13:37 Eşini 40 gün önce kaybeden Ece Erken: Tehditler aldım ama katillerinin peşini bırakmadım
13:28 Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanından tepki toplayan hareket! Şikayetlerini söyleyen öğrencinin üzerine yürüdü: Sen ne diyorsun lan?
13:18 İki gün sonra ne kadar üşüyeceğimizi merak ediyorsanız bu haritaya bakın: 10 gün boyunca donacağız!
13:17 Rusya'nın bir sonraki hedefi Moldova mı? Ülkede 'İkinci Ukrayna biz mi olacağız' paniği yaşanıyor!
12:56 Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçına Fransız hakem Bastien atandı
12:41 Magazine bomba gibi düşmüştü! Gülşen'in konserde kucağına oturduğu kişi Tolga Sezgin çıktı!
12:33 Çağlar Söyüncü'nün Chelsea'den alacağı rakam dudak uçuklattı!
12:11 Dünyada insanların en çok gördüğü rüyanın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Siz de o rüyayı görmüş olabilirsiniz
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 13:48:31. #1.11#
SON DAKİKA: Park halinde alevlere dönen otomobil kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement