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Park halinde araçların akülerini çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Park halinde araçların akülerini çalan 3 kişi yakalandı

04.02.2022 12:28
Park halinde araçların akülerini çalan 3 kişi yakalandı

ŞANLIURFA'da park halindeki araçlardan akü çalan 3 şüpheli yakalandı.

ŞANLIURFA'da park halindeki araçlardan akü çalan 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet ekipleri, kent merkezinde son bir hafta içerisinde park halindeki araçların aküleri çalınınca çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin H.B., M.K. ve T.Y. olduğunu belirledi. Takibe alınan şüpheliler, çaldıkları aküleri düşük fiyata satmak isterken yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Park halinde araçların akülerini çalan 3 kişi yakalandı
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Park halinde araçların akülerini çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halinde araçların akülerini çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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