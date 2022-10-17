Park halinde bıraktığı otomobilini bahçeye uçmuş halde gören kadın sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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Park halinde bıraktığı otomobilini bahçeye uçmuş halde gören kadın sinir krizi geçirdi

17.10.2022 17:31

Park halinde bıraktığı otomobilini bahçeye uçmuş halde gören kadın sinir krizi geçirdi Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki aracı bahçeye savurdu.

Park halinde bıraktığı otomobilini bahçeye uçmuş halde gören kadın sinir krizi geçirdi

DÜZCE - Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki aracı bahçeye savurdu.

Kaza, Bahçeşehir Bölgesi Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 3. Bölge kavşağından Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi istikametine seyir halinde olan Hüseyin A. idaresindeki 34 BLU 456 plakalı honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarında park halinde olan Özlem Ş.'ye ait Toyota marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile park halindeki otomobil bahçeye uçtu. Kaza maddi hasar ile atlatılırken, aracının başına gelen Özlem Ş., park halinde bıraktığı otomobili bahçeye uçmuş halde görünce sinir krizleri geçirdi. Otomobiline gözü gibi baktığını ve bir çizik bile yapmadığını belirten Özlem Ş'nin yakınları sinir krizi geçiren kadını teskin etmeye çalıştı.

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Kaynak: İHA

Bahçeşehir, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halinde bıraktığı otomobilini bahçeye uçmuş halde gören kadın sinir krizi geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park halinde bıraktığı otomobilini bahçeye uçmuş halde gören kadın sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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