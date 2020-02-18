Park halinde kayan tır bariyerleri kırınca D130'u trafiğe kapattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Park halinde kayan tır bariyerleri kırınca D130'u trafiğe kapattı - Son Dakika

Park halinde kayan tır bariyerleri kırınca D130'u trafiğe kapattı

7 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeyken bir anda hareket eden tır, D30 Karayolu'nda beton bariyerlere çarparak durabildi.

Park halinde kayan tır bariyerleri kırınca D130'u trafiğe kapattı, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeyken bir anda hareket eden tır, D30 Karayolu'nda beton bariyerlere çarparak durabildi. Yolda araba olmaması faciayı önlerken, kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D130 Karayolu Halıdere Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemil Deniz isimli vatandaş, idaresindeki 41 GA 248 plakalı tır ile alışveriş yapmak için bir akaryakıt istasyonunun önünde durdurdu. Cemil Deniz'in alışveriş yapmak için markete girdiği sırada park halindeki tır, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı hareket etti. Kontrolsüzce ilerleyen tır D130 Karayolu'nda orta refüjde bulunan beton bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza sırasında yoldan geçen araç olmaması faciayı önlerken, kaza sebebi ile yolun her iki yönü de trafiğe kapandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile tır yoldan kaldırılarak yarım saat trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.

(İHA)

Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:45 Kaynak: İHA
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