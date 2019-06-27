Park halinde ki araç alev aldı
30 dakika önce
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde park halindeki araç alev aldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:23 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'ın Sandıklı
ilçesinde park halindeki araç alev aldı.
Edinilen bilgiye göre İstasyon Caddesinde yaşanan olayda, Fırat
Birol'un idaresindeki 35 AC 4262 plakalı otomobil park yaptıktan kısa süre sonra alev aldı. Araç
sürücüsü ve çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kısa sürede araçtaki yangın söndürüldü.
Park halindeki diğer araçlara sıçramadan söndürülen araçta maddi hasar meydana gelirken, yangının elektrik aksamında oluşan arıza nedeniyle çıktığı belirtiliyor. - AFYONKARAHİSAR
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