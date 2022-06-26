Park halinde ki otomobile çarpan sürücünün direksiyon başında rahatsızlandığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Meydana gelen kazada otomobiller hurdaya dönerken 59 TG 043 Plakalı otomobilin sürücüsü Sahvet D. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılıp ambulansla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Park halinde ki otomobile çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika

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