Park halinde ki otomobile çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Park halinde ki otomobile çarptı: 1 Yaralı

26.06.2022 09:12
Park halinde ki otomobile çarptı: 1 Yaralı

Tekirdağ'da park halindeki otomobile çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ'da park halindeki otomobile çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Saray İlçesi, Pazarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Güngörmez Mahallesi istikametinden ilçe merkezine seyreden Sahvet D. (57) idaresinde ki 59 TG 043 Plakalı otomobil, İstanbul Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Anıl Bora Aydın'a ait park halinde ki 68 ABJ 016 Plakalı otomobile çarptı.

Meydana gelen kazada otomobiller hurdaya dönerken 59 TG 043 Plakalı otomobilin sürücüsü Sahvet D. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılıp ambulansla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Park halinde ki otomobile çarpan sürücünün direksiyon başında rahatsızlandığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halinde ki otomobile çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park halinde ki otomobile çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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