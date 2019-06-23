Son Dakika Haberleri: Park halinde olan tır şarampole böyle yuvarlandı
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Park halinde olan tır şarampole böyle yuvarlandı

1 saat önce

Park halinde olan tır şarampole böyle yuvarlandıSİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde park halindeki tır kayarak şarampole uçtu.

Park halinde olan tır şarampole böyle yuvarlandı
SİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde park halindeki tır kayarak şarampole uçtu.
Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın İmranlı ilçesinde, Sivas- Erzincan karayolu üzerinde bulunan Palının Yeri isimli dinlenme tesisinde yerinde meydana geldi. Tesisin bahçesinde park halindeki, el freni tutmayan bir tır kaymaya başlayıp karayolunu geçerek şarampole uçtu. Şarampole uçan tır devrilerek durabildi. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerası ile an ve an kaydedildi.
Park halinde olan tır şarampole böyle yuvarlandı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:19 Kaynak: İHA
İmranlı, Sivas, 3. Sayfa
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