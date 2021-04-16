Park halinde yanan araca, esnaf müdahale etti - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yeri önünde park halinde bekleyen araçta yangın çıktı. Aküdeki bir arıza sebebiyle oluşan alevlere esnaf yangın tüpleriyle müdahale edildi. Esnafın panik anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 11.15 sıralarında Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. İnşaat malzemeleri satan iş yeri önünde park halinde bekleyen araç, o sırada sahibi tarafından yükleniyordu. Bir süre sonra aküsünde elektrik arızası meydana gelen aracın motor kısmı, alevler alarak yanmaya başladı. Yangınla birlikte çıkan dumanları fark eden araç sahibi ve çevredeki esnaf, hiç zaman kaybetmeden etraftaki yangın tüpleriyle müdahale etti. Bu sırada olayın ihbar edilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Kısa süreli paniğe sebep olan yangın büyümeden söndürülürken yanan araçta maddi hasar oluştu.

Olay anında yaşananlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. - EDİRNE