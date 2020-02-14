Park halinde yanan otomobile itfaiye müdahale etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Park halinde yanan otomobile itfaiye müdahale etti - Son Dakika

Park halinde yanan otomobile itfaiye müdahale etti

7 saat önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, park halindeki otomobilde yangın çıktı.

Park halinde yanan otomobile itfaiye müdahale etti, System.String[]

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, park halindeki otomobilde yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre ilçe merkezine bağlı Ziyarettepe Mahallesi Gökkent Sitesi A Blok önünde bulunan 06 BH 3876 plakalı park halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilin bir anda alevler içinde kaldığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği otomobilde yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı.


Otomobilde çıkan yangının nedeni ise ilçe itfaiye biriminin raporunun ardından belli olacak. Polis, otomobilde çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, İtfaiye, Kaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:44 Kaynak: İHA
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