Park halinde yanan tüp satış aracı mahallede paniğe neden oldu - Son Dakika

Park halinde yanan tüp satış aracı mahallede paniğe neden oldu

11.03.2021 21:10

Park halinde yanan tüp satış aracı mahallede paniğe neden oldu Adana'nın Kozan İlçesinde 01 D 6957 plakalı tüp ve su satan aracın park halinde alev alması mahallede paniğe neden oldu.

Park halinde yanan tüp satış aracı mahallede paniğe neden oldu

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde 01 D 6957 plakalı tüp ve su satan aracın park halinde alev alması mahallede paniğe neden oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde Tavşantepe TOKİ konutları önünde park halinde bulunan bir markete ait tüp ve su taşıma aracının park halinde aracın motor kısmından alev alması mahallede paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre bugün saat 19.00 sularında Tavşantepe TOKİ konutları önünde park halinde bulunan ve üzerinde bir markete ait tüp ve su satışı yazan aracın henüz nedeni tespit edilemeyen bir nedenle motor kısmından alev alması mahalle sakinlerini panikletti. Araçta tüp olduğunu düşünen vatandaşlar büyük bir panik yaşarken alev alan aracın etrafından vatandaşlar kendi araçlarını çekmek için adeta yarıştı. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken araçta tüp olmaması faciayı önledi. Yangınla ilgili itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Park halinde yanan tüp satış aracı mahallede paniğe neden oldu
Park halinde yanan tüp satış aracı mahallede paniğe neden oldu
Park halinde yanan tüp satış aracı mahallede paniğe neden oldu
Park halinde yanan tüp satış aracı mahallede paniğe neden oldu
Park halinde yanan tüp satış aracı mahallede paniğe neden oldu
Park halinde yanan tüp satış aracı mahallede paniğe neden oldu
Park halinde yanan tüp satış aracı mahallede paniğe neden oldu

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Adana, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halinde yanan tüp satış aracı mahallede paniğe neden oldu - Son Dakika


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