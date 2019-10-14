Son Dakika Haberleri: Park halinde yanmaya başladı
Son Dakika 3. Sayfa Park halinde yanmaya başladı

Park halinde yanmaya başladı

34 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesinde, park halindeki kamyonda yangın çıktı.

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Muğla'nın Milas ilçesinde, park halindeki kamyonda yangın çıktı. Kamyonda maddi hasar meydana geldi.


Milas'ın Akyol Mahallesi sınırları içerisinde bir yem fabrikası önünde park halinde bulunan 48 LP 096 plakalı kamyonda yangın çıktı.


Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri'nin müdahalede bulunduğu yangın kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı kamyonun sürücü bölümü büyük oranda zarar gördü, kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Muğla, Milas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:34 Kaynak: İHA
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