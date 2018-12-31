Park Halindeki 10 Aracın Lastikleri Kesildi
1 saat önce
SAMSUN'da park halindeki 10 aracın lastiği, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi.
SAMSUN'da park halindeki 10 aracın lastiği, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, Canik
ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Hekimhan
ve Ertuğrul Sokak'ta iddiaya göre, park halindeki araçlarının lastiklerinin kesildiğini gören mahalleliler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda 10 aracın lastiklerinin kesici ve delici aletlerle patlatıldığını tespit etti. Polis ekipleri, araçların üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Samsun
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:47 Kaynak: DHA
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