Park halindeki 2 araca çarpan TIR'ın şoförü öldü - Son Dakika

KONYA'da park halindeki kamyon ve minibüse çarpan TIR'ın sürücüsü İsmail Yayla (69), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Karatay ilçesi Antalya Çevre Yolu'nda meydana geldi. İsmail Yayla yönetimindeki yabancı ülke plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp akaryakıt istasyonu kenarında park halinde olan kamyon ve minibüse çarptı. Kazada yaralanan sürücü Yayla, çevredekilerin ihbarıyla çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yayla, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.