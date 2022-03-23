Park halindeki 2 araca çarpan TIR'ın şoförü öldü - Son Dakika
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Park halindeki 2 araca çarpan TIR'ın şoförü öldü

23.03.2022 17:39
Park halindeki 2 araca çarpan TIR'ın şoförü öldü

KONYA'da park halindeki kamyon ve minibüse çarpan TIR'ın sürücüsü İsmail Yayla (69), yaşamını yitirdi.

KONYA'da park halindeki kamyon ve minibüse çarpan TIR'ın sürücüsü İsmail Yayla (69), yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Karatay ilçesi Antalya Çevre Yolu'nda meydana geldi. İsmail Yayla yönetimindeki yabancı ülke plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp akaryakıt istasyonu kenarında park halinde olan kamyon ve minibüse çarptı. Kazada yaralanan sürücü Yayla, çevredekilerin ihbarıyla çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yayla, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.


Park halindeki 2 araca çarpan TIR'ın şoförü öldü
Park halindeki 2 araca çarpan TIR'ın şoförü öldü
Park halindeki 2 araca çarpan TIR'ın şoförü öldü
Park halindeki 2 araca çarpan TIR'ın şoförü öldü
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Antalya, Konya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Park halindeki 2 araca çarpan TIR'ın şoförü öldü - Son Dakika
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