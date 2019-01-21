Son Dakika Haberleri: Park Halindeki 2 Otomobil Kundaklandı

Park Halindeki 2 Otomobil Kundaklandı

52 dakika önce

Park halindeki 2 otomobil kundaklandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bina bahçesinde park halindeki 2 otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

Park halindeki 2 otomobil kundaklandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bina bahçesinde park halindeki 2 otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın bahçesinde park halindeki 2 otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sabahın erken saatlerinde üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Alev alan araçlardan dumanların yükseldiğini fark eden bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yangın sonrası, araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Polis, olay yerinde inceleme başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:47 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobil, Akaryakıt İstasyonuna Daldı; Faciadan Dönüldü Şizofreni Hastası Kadın, Evini Ateşe Verip Çığlık Çığlığa Duvarları Yumrukladı

Evinde Yaptığı Tespihi 10 Bin Liraya Sattı Adana'da Açığa Alınan Lise Müdürü, Ahırda Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 13:39:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Park Halindeki 2 Otomobil Kundaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]