Park Halindeki 2 Otomobil Kundaklandı
52 dakika önce
Park halindeki 2 otomobil kundaklandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bina bahçesinde park halindeki 2 otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.
Park halindeki 2 otomobil kundaklandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'da bina bahçesinde park halindeki 2 otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye
ilçesine bağlı Veysel Karani
Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın bahçesinde park halindeki 2 otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sabahın erken saatlerinde üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Alev alan araçlardan dumanların yükseldiğini fark eden bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yangın sonrası, araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Polis
, olay yerinde inceleme başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:47 Kaynak: İHA
Otomobil, Akaryakıt İstasyonuna Daldı; Faciadan Dönüldü
Şizofreni Hastası Kadın, Evini Ateşe Verip Çığlık Çığlığa Duvarları Yumrukladı
Evinde Yaptığı Tespihi 10 Bin Liraya Sattı
Adana'da Açığa Alınan Lise Müdürü, Ahırda Ölü Bulundu