Son Dakika Haberleri: Park Halindeki 2 Otomobil Yandı

Park Halindeki 2 Otomobil Yandı

1 saat önce

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Park Halindeki 2 Otomobil Yandı, System.String[]
İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler başka otomobile de sıçradı. İtfaiyenin yoğun çabaları sonucunda söndürülen yangında, 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bugün saat 05.00 sıralarında 6. Sanayi Sitesi 576 Sokak'ta park halinde bulunan otomobilde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyünce alevler yanındaki otomobile de sıçradı. LPG'li olduğu öğrenilen otomobilde patlama meydana geldi. Gürültü üzerine yangını gören site sakinleri, itfaiye ve polisi aradı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan 2 otomobile müdahalede bulundu. Ekipler, yangının araçların yakınındaki dükkanlara sıçramaması için büyük çaba gösterdi. Alevler, itfaiye erleri tarafından kontrol altına alındı, ancak 2 otomobil de tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, bir süre önce tamir için getirildiği öğrenilen otomobilde yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:19 Kaynak: DHA

İzmir, 3. Sayfa
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