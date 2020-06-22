Park halindeki 4 otomobil kundaklandı - Son Dakika

Park halindeki 4 otomobil kundaklandı

KONYA'nın Meram ilçesinde park halindeki 4 otomobil kimliği henüz berlinemeyen şüpheli veya şüphelilerce kundaklandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüpheliler park halindeki 4 otomobilin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Araçlar yanmaya başlayınca, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına hemen müdahale ederken yangın kısa sürede kontrol altına alındı. 4 otomobilde yanarak kullanılamaz hale geldi. Araçların yandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Polis, şüphelilerin kimliklerinin belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangında kendi otomobili de zarar gören Naif Evregen, "Gece 03.00 sıralarında komşular aracınızı yanıyor diye bizi çağırdı. Geldiğimizde kendi aracımla birlikte 4 aracın yandığını gördük. Üzerine bir şey dökülüp yakılmış. Hemen itfaiye geldi ve müdahale etti. Araçlar kullanılamaz hale geldi. Yakın tarihte, buraya yakın bir noktada da 3 araç kundaklanmış. Bunu yapanlar özellikle güvenlik kamerasının olmadığı yerleri seçiyor."dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.