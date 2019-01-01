Son Dakika Haberleri: Park Halindeki 5 Aracın Lastikleri Kesildi

Park Halindeki 5 Aracın Lastikleri Kesildi

1 saat önce

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde park halindeki 5 aracın lastiği kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde park halindeki 5 aracın lastiği kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi.

Alınan bilgiye göre, araçlarını gece Sinanpaşa Mahallesi Kışla Caddesi'ne park eden vatandaşlar, sabah saatlerinde bölgeye gittiklerinde araçların lastiklerinin patlatıldığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri yaptığı araştırmada 5 aracın lastiğinin kesildiğini belirledi.

Araç sahiplerinden Cevdet Demirkol, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 gün önce araçlarının camlarının kırıldığını, şimdi de lastiklerinin patlatıldığını kaydederek, "Bu olay bize adeta 2019'un hediyesi oldu. Her bir lastiğin fiyatı 250 lira. Yazık, günah bu yapılan." dedi.

Mustafa Büyümez de gece aracını park edip evine gittiğini sabah alışveriş yapmak için markete gittiği sırada aracının lastiğinin patlatılmış olduğunu fark ettiğini belirterek, "Daha önce de burada araçların camlarının kırılması, akü ve yedek lastik hırsızlığı olmuştu. Ne yapacağımızı bilmiyoruz." şeklide konuştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:40 Kaynak: AA

Polis, Sabah, Yüreğir, Adana, 3. Sayfa
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