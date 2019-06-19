Son Dakika Haberleri: Park halindeki 5 tırın deposundan mazot hırsızlığına adli kontrol
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Park halindeki 5 tırın deposundan mazot hırsızlığına adli kontrol

1 saat önce

Samsun'da park halindeki 5 ayrı tırın deposundan yaklaşık bir ton mazot çalınması olayına karışan ikinci şahısta mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Park halindeki 5 tırın deposundan mazot hırsızlığına adli kontrol, System.String[]
Samsun'da park halindeki 5 ayrı tırın deposundan yaklaşık bir ton mazot çalınması olayına karışan ikinci şahısta mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım, Tekekköy, Canik ve Atakum ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 gün içinde park halindeki 5 ayrı tırın deposundan özel aparat ile yaklaşık bir ton mazot çalınması olayına karıştığı tespit edilen O.T. (31) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Dün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen O.T. savcı tarafından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O.T. ile birlikte tırlardan mazot çaldığı iddia edilen M.K. de Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve bugün aynı suçtan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.K. de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:09 Kaynak: İHA
Atakum, Canik, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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