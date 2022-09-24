Park halindeki 6 araca çarpıp, kaçtı

Kaza, gece saatlerinde Mamak ilçesi Ege Mahallesi 779. Cadde'de meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen lüks otomobil, caddede hızla ilerlerken kontrolden çıkarak, yol kenarında yan yana park halinde bulunan 5 otomobil ile 1 hafif ticari araca çarparak kaçtı. Araçlarda hasar oluşurken, kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, sürücünün otomobiliyle araçlara çarpıp uzaklaşması yer aldı. Yapılan çalışmayla evinde yakalanan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. ( DHA )

Kaynak: DHA

Ege, Güncel, Son Dakika

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