Park Halindeki 7 Otomobilin Lastiği Patlatıldı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde park halindeki 7 otomobilin lastikleri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerle kesilerek patlatıldı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde park halindeki 7 otomobilin lastikleri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerle kesilerek patlatıldı.



Olay, dün gece saatlerinde Namık Kemal Mahallesi 137. Sokak'ta meydana geldi. Kiimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki 7 otomobilin lastiklerini keserek patlattı. Sabah otomobillerine gelen sürücüler durumu görünce şoke oldu. Otomobillerinin lastiklerini sönmüş halde bulan 7 sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı ardından sokak ve çevresindeki binaların güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.



Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



- Manisa

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