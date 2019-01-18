Park Halindeki 7 Otomobilin Lastiği Patlatıldı
1 saat önce
MANİSA'nın Salihli ilçesinde park halindeki 7 otomobilin lastikleri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerle kesilerek patlatıldı.
MANİSA'nın Salihli ilçesinde park halindeki 7 otomobilin lastikleri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerle kesilerek patlatıldı.
Olay, dün gece saatlerinde Namık Kemal Mahallesi 137. Sokak'ta meydana geldi. Kiimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki 7 otomobilin lastiklerini keserek patlattı. Sabah otomobillerine gelen sürücüler durumu görünce şoke oldu. Otomobillerinin lastiklerini sönmüş halde bulan 7 sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı ardından sokak ve çevresindeki binaların güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
- Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:40 Kaynak: DHA
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