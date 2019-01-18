Son Dakika Haberleri: Park Halindeki 7 Otomobilin Lastiği Patlatıldı

Park Halindeki 7 Otomobilin Lastiği Patlatıldı

1 saat önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde park halindeki 7 otomobilin lastikleri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerle kesilerek patlatıldı.

Park Halindeki 7 Otomobilin Lastiği Patlatıldı, System.String[]
MANİSA'nın Salihli ilçesinde park halindeki 7 otomobilin lastikleri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerle kesilerek patlatıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Namık Kemal Mahallesi 137. Sokak'ta meydana geldi. Kiimliği belirsiz kişi veya kişiler, park halindeki 7 otomobilin lastiklerini keserek patlattı. Sabah otomobillerine gelen sürücüler durumu görünce şoke oldu. Otomobillerinin lastiklerini sönmüş halde bulan 7 sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı ardından sokak ve çevresindeki binaların güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:40 Kaynak: DHA

Polis, Salihli, Manisa, Güncel
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