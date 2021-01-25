Park halindeki 9 kamyonetin aküsü çalındı - Son Dakika

Park halindeki 9 kamyonetin aküsü çalındı

Park halindeki 9 kamyonetin aküsü çalındı
Son Güncelleme: 25.01.2021 08:57

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir firmaya ait park halindeki 9 kamyonetin aküsü çalındı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir firmaya ait park halindeki 9 kamyonetin aküsü çalındı. Polis ekipleri, aküleri çalan kimliği belirsiz kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.  Olay, saat 04.30 sıralarında Çınarlı Mahallesi 1583/2 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir gıda dağıtım firmasına ait park halindeki 9 kamyonetin aküsünü sökerek çaldı. Dağıtım için kamyonet sürücüleri, araçlarında akü olmadığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kamyonetlerde incelemelerde bulundu. Ayrıca, polis ekipleri olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi veya kişilerin, kimliğinin tespit edilmesi için çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. 9 kamyonetin akülerini çalarak kayıplara karışan, kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.  Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

- İzmir

Kaynak: DHA

İzmir, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Park halindeki 9 kamyonetin aküsü çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki 9 kamyonetin aküsü çalındı - Son Dakika
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