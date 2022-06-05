Park halindeki araç alev aldı, küle dönmesini vatandaşlar böyle önledi - Son Dakika
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Park halindeki araç alev aldı, küle dönmesini vatandaşlar böyle önledi

05.06.2022 21:47
Park halindeki araç alev aldı, küle dönmesini vatandaşlar böyle önledi

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde park halinde bulunan minibüsün konsol kısmından yükselen alevler kısa süreli paniğe sebep oldu.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde park halinde bulunan minibüsün konsol kısmından yükselen alevler kısa süreli paniğe sebep oldu. Çevredekilerin aracın camını kırarak yangına müdahale ettiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, Arifiye-Sapanca yolu Gölbaşı Piknik alanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plaka ve sürücü ismi henüz öğrenilemeyen park halindeki minibüsün ön konsolundan alevler yükselmeye başladı. Bunu gören çevredeki vatandaşlar, aracın camını kırarak yangın tüpü ile müdahale etti. Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çevredekilerin müdahalesiyle araç kül olmaktan kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayda maddi hasar meydana geldi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki araç alev aldı, küle dönmesini vatandaşlar böyle önledi - Son Dakika

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