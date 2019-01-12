Son Dakika Haberleri: Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı

1 saat önce

Park halindeki araç alev alev yandıKÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde park halinde bir araç aniden alev alev yanmaya başladı.

Park halindeki araç alev alev yandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde park halinde bir araç aniden alev alev yanmaya başladı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi, Alaattin Öğütçü Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 43 U 5085 plakalı aracı ile gece saat 00: 15 de işinden gelen Ahmet Benli, aracını evinin önüne park etti. Araç saat 01: 20'de henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Ahmet Benli'nin komşuları hemen Emet Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Yanan aracın önünde ve arkasında bulunan araçlar hemen çekildi.
Emet Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede araç yangınına müdahale ederek söndürdü. Araçta büyük hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:14 Kaynak: İHA

Yerel
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