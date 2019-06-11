Son Dakika Haberleri: Park halindeki araç alev alev yandı
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Park halindeki araç alev alev yandı

1 saat önce

Düzce'de park halindeki bir otomobil alev alev yandı.

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Düzce'de park halindeki bir otomobil alev alev yandı. Araçta yaşanan patlamalar çevrede paniğe neden oldu. Olay, akşam saatlerinde Düzce Merkez'de Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Muhittin Y. ait araç bir anda alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede alevler bütün aracı sardı. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar yaşanması ile birlikte etrafta büyük panik yaşandı. Etrafta bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine giden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ederek otomobili söndürdü. Otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:30 Kaynak: İHA
Araç, Düzce, Güncel
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