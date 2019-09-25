Son Dakika Haberleri: Park halindeki araç alev alev yandı
Son Dakika Yerel Haber

Park halindeki araç alev alev yandı

1 saat önce

- Park halindeki araç alev alev yandıVAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde bilinmeyen bir nedenle alev alan araç, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından söndürüldü.

- Park halindeki araç alev alev yandı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde bilinmeyen bir nedenle alev alan araç, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından söndürüldü.

İpekyolu ilçesi Kevenli TOKİ'de park halinde bulunan Hacı Pekel adlı vatandaşa ait araç, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın sırasında ufak çaplı patlamalarında olduğu aracı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alıp yangına köpük ve tazyikli suyla müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Araçta büyük çaplı hasar meydana gelirken, itfaiye erleri durumu polise bildirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiyeciler Haftası'nın kutlandığı bugünlerde de görev başında hazır bekleyen ve olay yerine kısa bir sürede gelen itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Park halindeki araç alev alev yandı

İpekyolu, İtfaiye, Araç, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babasından miras kalan 1949 model cipe gözü gibi bakıyor
Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı: "Kayıtta mısın? Çekin beni" Cami imamının çocuklara korku filmi izletmesi ailelerin tepkisini çekti İngiliz perakende devi Sainsbury's 115 şubesini kapatacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 18:42:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Park halindeki araç alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]