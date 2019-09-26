Park halindeki araç alev alev yandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeyken motorundan dumanlar yükselen hafif ticari araç, sürücünün araçtan inmesi sonrasında alev alev yandı.
Olay, sabah 07.50 sıralarında İzmit Körfez Mahallesi D-100 yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 16 LB 765 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı gören sürücünün aracını yol kenarına çekerek inmesi sonrasında araçtan alevler çıkmaya başladı. Sürücünün ihbarı sonrasında olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürülürken araç kullanılmaz hale geldi. Yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı. - KOCAELİ