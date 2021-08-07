Park halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Park halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi

Park halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi Adana'nın Kozan İlçesinde park halindeki bir otomobil sebebi bilinmeyen bir şekilde yanarak alevlere teslim oldu.

Park halinde yanan araç kullanılamaz hale geldi ADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde park halindeki bir otomobil sebebi bilinmeyen bir şekilde yanarak alevlere teslim oldu. İtfaiyenin müdahale ettiği yanan araç uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre olay Tavşantepe Mahallesi Sehlikzade Hasan Efendi Caddesi üzerinde meydana geldi. İ. B.'ye ait 01 AHG 364 plakalı park halindeki otomobil sebebi bilinmeyen bir şekilde alev aldı. Aracın yandığını fark eden vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını uzun uğraşlar sonucu söndürebildi. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu incelemenin ardından yanan otomobil çekici marifeti ile bölgeden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

Son Dakika

64 gün boyunca yoğun bakımda kalan Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı

Sinemaseverlerin unutamadığı sahne! Tekmoloji 'Münih' filminin bomba sahnesini analiz etti

Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti

40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı

Muğla ve Isparta'da alevlere müdahale devam ederken, bir yangın da İzmir'de başladı! İşte il il son durum

Bir günde üç madalya! Buse'lerden sonra Uğur Aktaş da gururlandırdı

Keramet yeni yoldaymış! Kocaeli'de arsa fiyatları 5 bin liradan 500 bin liraya çıktı

Aşı olmamak için direniyor! Sneijder'in savunması akıllara durgunluk verdi