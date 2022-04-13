Park halindeki araç alev topuna döndü - Son Dakika
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Park halindeki araç alev topuna döndü

13.04.2022 00:44
Park halindeki araç alev topuna döndü

Elazığ'da park halindeyken bir anda alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Elazığ'da park halindeyken bir anda alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Kılıçhan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde olan bir otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye tarafından söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme yapıldı. - ELAZIĞ

Park halindeki araç alev topuna döndü
Park halindeki araç alev topuna döndü

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Cumhuriyet Mahallesi, Otomobil, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki araç alev topuna döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki araç alev topuna döndü - Son Dakika
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