Son Dakika Haberleri: Park halindeki araç alev topuna döndü
Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki araç alev topuna döndü - Son Dakika

Park halindeki araç alev topuna döndü

6 saat önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde park halindeki araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki araç alev topuna döndü, System.String[]

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde park halindeki araç yanarak kullanılamaz hale geldi.


Mazıdağı ilçesinde bulunan Kale Petrol'de park halinde olan bir araç birden alev aldı. Edinilen bilgilere göre, saat 08.00'de Kale Petrol'de park halindeki bir müşterinin arabası alev almaya başladı. Yangın sebebi belirlenemeyen park halindeki mavi renkli otomobil, alevlerin hızlı bir şekilde büyümesiyle alev topuna döndü. Çevredekiler, arabaya kendi çabaları ile müdahale ederken itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alev topuna dönen araç, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.


Söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Yangının petrol istasyonlarındaki pompalara sıçramadan söndürülmesi olası bir faciayı önledi. - MARDİN

Mazıdağı, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Safranbolu'da tarihi konaklardan hırsızlık yapıldı, zanlılar serbest bırakıldı
Ceren Özdemir'in katilinin bıçakladığı iki polis memurunun ifadesine ulaşıldı Manavgat'ta yalnız yaşayan Romanyalı kadın ölü bulundu 69 yaşındaki çocuk tacizcisi tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 17:55:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Park halindeki araç alev topuna döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]