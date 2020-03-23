Park halindeki araç alev topuna döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki araç alev topuna döndü - Son Dakika

Park halindeki araç alev topuna döndü

6 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde gece saatlerine meydana gelen olayda araç içerisinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Park halindeki araç alev topuna döndü, System.String[]

Çorum'un Sungurlu ilçesinde gece saatlerine meydana gelen olayda araç içerisinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.


Edinilen bilgilere göre Sungurlu - Mahmatlı köy yolu üzerinde, yol kenarında park halinde duran bir araç bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda alev topuna döndü. Çevreden geçen sürücülerin ihbarı ile olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Hurdaya dönen aracın içerisinde kimsenin olmaması ise faciayı önlerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:47 Kaynak: İHA

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