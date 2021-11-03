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Park halindeki araç alevlere teslim oldu - Son Dakika

Park halindeki araç alevlere teslim oldu

03.11.2021 13:54

Park halindeki araç alevlere teslim oldu Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Park halindeki araç alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Olay saat 04.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Emre Tunçtan, aracını park edip evine gitti. 2 saat sonra aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. O sırada yoldan geçen bir vatandaş yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. O sırada alev alan otomobil yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Araç kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Park halindeki araç alevlere teslim oldu
Park halindeki araç alevlere teslim oldu
Park halindeki araç alevlere teslim oldu
Park halindeki araç alevlere teslim oldu
Park halindeki araç alevlere teslim oldu
Park halindeki araç alevlere teslim oldu
Park halindeki araç alevlere teslim oldu
Park halindeki araç alevlere teslim oldu

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki araç alevlere teslim oldu - Son Dakika


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