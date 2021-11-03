Park halindeki araç alevlere teslim oldu - Son Dakika

18 gündür aranıyordu! 4 yaşındaki kız çocuğu bulundu, yanında gizemli bir adam vardı

"Onları PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e HDP'den çok sert tepki

Emniyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yapılan çirkin paylaşımlar için harekete geçti

Park halindeki araç alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Olay saat 04.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Emre Tunçtan, aracını park edip evine gitti. 2 saat sonra aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. O sırada yoldan geçen bir vatandaş yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. O sırada alev alan otomobil yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Araç kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.