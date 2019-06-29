Son Dakika Haberleri: Park halindeki araç birden alev aldı
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Park halindeki araç birden alev aldı

1 saat önce

Bilecik'te park halinde iken araç aniden alev alan araç kullanılmaz hale geldi.

Park halindeki araç birden alev aldı, System.String[]
Bilecik'te park halinde iken araç aniden alev alan araç kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez YHT istasyonu civarındaki 8 Değirmen mevkiinde Fikret Büyükavcı'ya ait 11 DK 363 plakalı otomobil park halindeyken henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Alevleri görev araç sahibi durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipleri yangını söndürdü. Yangında araç kullanılmaz hala gelirken, çıkış nedeni araştırılıyor. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:17 Kaynak: İHA
Bilecik, 3. Sayfa
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