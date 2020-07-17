Park halindeki araç cayır cayır yandı - Son Dakika

Park halindeki araç cayır cayır yandı

Kayseri'de park halindeki araç alev topuna döndü.

Kayseri'de park halindeki araç alev topuna döndü. Yangının söndürülmesi sonrasında araç kullanılamaz hale geldi.

15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti
İsmindeki ırkçı söylemi kaldıran NFL takımının 15 kadın çalışanı, yaşadıkları cinsel tacizi anlattı


Edinilen bilgiye göre dün gece Erciyes Kayak Merkezi çeşmeler önünde meydana gelen olayda, park halindeki araç bir anda alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araca ilk olarak esnaflar yangın tüpleri ile müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği alevler kısa sürede söndürüldü.


Alevlerin söndürülmesinin ardından herkes rahat bir nefes alırken, araç kullanılamaz hale geldi. - KAYSERİ

Kayak Merkezi, Erciyes, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:24 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki araç cayır cayır yandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:33 Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:29 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti 15:27 İsmindeki ırkçı söylemi kaldıran NFL takımının 15 kadın çalışanı, yaşadıkları cinsel tacizi anlattı 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:32 Ispartalı avukat, TFF'ye 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat 13:23 Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı 13:23 Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu 13:08 Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım 13:04 Anne ve kucağındaki bebeğine otomobil çarptı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir
16:33
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti
15:29
İsmindeki ırkçı söylemi kaldıran NFL takımının 15 kadın çalışanı, yaşadıkları cinsel tacizi anlattı
15:27
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
14:52
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
14:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
14:04
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
13:45
Ispartalı avukat, TFF'ye 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı
13:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 16:39:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Park halindeki araç cayır cayır yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]