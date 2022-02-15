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Park halindeki araç kayarak yaya kaldırımına çıktı - Son Dakika

Park halindeki araç kayarak yaya kaldırımına çıktı

15.02.2022 22:20
Park halindeki araç kayarak yaya kaldırımına çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün park ettiği otomobil bir süre sonra kendiliğinden hareket ederek kaldırıma çıkarak durabildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün park ettiği otomobil bir süre sonra kendiliğinden hareket ederek kaldırıma çıkarak durabildi.

Kaza, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerindeki bir AVM'nin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşegül A. idaresindeki 67 ABR 972 plakalı otomobili park ettikten sonra araç bir süre sonra kendiliğinden hareket etti. Otomobil kaldırıma çıkarak dururken, kazada yaralanan olmadı. Kaza yapan otomobil bir süre sonra sürücüsünün gelmesi ile kaldırımdan alınarak yoluna devam etti. - ZONGULDAK

Park halindeki araç kayarak yaya kaldırımına çıktı
Park halindeki araç kayarak yaya kaldırımına çıktı
Park halindeki araç kayarak yaya kaldırımına çıktı
Park halindeki araç kayarak yaya kaldırımına çıktı
Park halindeki araç kayarak yaya kaldırımına çıktı
Park halindeki araç kayarak yaya kaldırımına çıktı

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Zonguldak, Otomobil, Tragger, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki araç kayarak yaya kaldırımına çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki araç kayarak yaya kaldırımına çıktı - Son Dakika
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