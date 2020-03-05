Park halindeki araç küle döndü - Son Dakika

Park halindeki araç küle döndü
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki bir araç alev aldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:30 Kaynak: İHA
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki bir araç alev aldı. Yangında araç hurdaya dönerken olaya AKS ekipleri müdahale etti.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Ergenekon Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak üzerinde park halinde bulunan 45 ZB 0081 araçtan bir anda dumanlar ve alevler yükselmeye başladı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine AKS ekipleri bölgeye gelerek yangını söndürdü. Alevlerin kapladığı araç kullanılamaz hale gelirken AKS bölgede çalışma yaptı. - MANİSA
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