Park halindeki araç kurşunlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki araç kurşunlandı - Son Dakika

Park halindeki araç kurşunlandı

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde evin bahçesinde park halinde bulunan araç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunladı.

Park halindeki araç kurşunlandı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde evin bahçesinde park halinde bulunan araç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunladı.


Olay, dün gece Bahçeler Mahallesi Kartal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. sabah kalktığında evin önünde bulunan 36 AK 100 plakalı hafif ticari aracında 2 adet mermi izi gördü. Durumu polise bildiren E.Ç. olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri ekiplerine dün gece saat 23.00 sıralarında silah sesi duyduğunu fakat evden çıkmadığını, sabah kalktığında ise aracında mermi izlerini gördüğünü söyledi. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışma sonunda aracı kurşunlayan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:36 Kaynak: İHA

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