Son dakika haberi! Park halindeki araç yanarak kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

İsmetpaşa Mahallesi , Yeniyol Sokak üzerinde Selçuk A.'ya ait park halindeki 43 BA 809 plakalı aracın motor kısmından dün gece dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede başlayan yangın, aracın motor kısmında büyüdü. Yangını görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşların ardından araç yangınını kontrol altına alarak söndürdü. Yangından ticari araç kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemede yangının aracın elektrik aksamından çıktığı belirlendi. Soruşturma sürüyor.

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