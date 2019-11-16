Son Dakika Haberleri: Park halindeki araç yandı
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Park halindeki araç yandı

6 saat önce

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde park halindeki bir cip henüz belirlenemeyen nedenle yandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde park halindeki bir cip henüz belirlenemeyen nedenle yandı.

Mahfesığmaz Mahallesi'nde oturduğu binanın altında Ümit Yaman'a ait 01 TM 956 plakalı cipte yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle cipte çıkan yangın söndürüldü.

Nedeni henüz belirlenemeyen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki araç yandı

Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:26 Kaynak: AA
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