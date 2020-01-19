Park halindeki araç yandı - Son Dakika

Muğla- Antalya Karayolu üzerinde park halindeki bir aracın motor bölümünde çıkan yangında araçta büyük hasar meydana geldi.

Köyceğiz ilçesi yakınlarındaki Ömer Halisdemir Hatıra Ormanı karşısında park halinde duran ve kiralık olduğu öğrenilen Alman sürücü Slomian Elzbieta'nın kullandığı 34 ABE 896 plakalı aracın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yaptıkları ihbar sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.

Emniyet trafik ekiplerinin yol güvenliğini sağladığı araç yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek söndürdü. Yangında aracın motor bölümü tamamen yanarken araçta soğutma çalışmaları yapıldı.

(Bekir Tosun/İHA)