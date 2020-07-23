Park halindeki araç yandı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde bir evin garajına park edilen kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Merkez Mahallesinde bir evin garajındaki Ahmet Sipahioğlu'na ait 07 YEM 49 plakalı kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Garajın ahşap olmasının da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Bu arada, evin ahırında bulunan ve dumandan etkilenen bir büyükbaş hayvan da tedaviye alındı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.